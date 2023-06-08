Кількість поранених внаслідок обстрілу Херсону під час евакуації зросла до дев'яти осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Збільшилась кількість постраждалих внаслідок ворожого обстрілу Херсону під час проведення евакуації. Повідомляється, що 9 людей отримали поранення, серед них двоє працівників ДСНС, поліцейський, лікар та волонтер з Німеччини. Всім надали медичну допомогу, пише УНН з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.
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"російські терористи не дають Херсонщині оговтатися після підриву Каховської ГЕС. Ворог обстріляв Херсон, коли в місті тривала евакуація мирних людей. Постраждали 9 людей. Усім пораненим лікарі надають необхідну допомогу. Серед поранених – двоє працівників ДСНС, поліцейський, лікар та волонтер з Німеччини", - повідомив Прокудін.
Доповнення
За словами очільника Херсонської ОВА, окупанти стріляли по прибережним територіям і центральній частині Херсона. Вогонь по місту вели з підтоплених внаслідок підриву ГЕС територій, повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
Раніше повідомлялось про загибель однієї людини, і поранення двох.
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