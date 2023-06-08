Количество раненых в результате обстрела Херсона во время эвакуации возросло до девяти человек
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. Увеличилось количество пострадавших в результате вражеского обстрела Херсона во время проведения эвакуации. Сообщается, что 9 человек получили ранения, среди них двое работников ГСЧС, полицейский, врач и волонтер из Германии. Всем оказали медицинскую помощь, пишет УНН со ссылкой на главу Херсонской ОГА Александра Прокудина в Telegram.
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"российские террористы не дают Херсонщине оправиться после подрыва Каховской ГЭС. Враг обстрелял Херсон, когда в городе продолжалась эвакуация мирных людей. Пострадали 9 человек. Всем раненым врачи оказывают необходимую помощь. Среди раненых – двое работников ГСЧС, полицейский, врач и волонтер из Германии", - сообщил Прокудин.
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По словам главы Херсонской ОГА, оккупанты стреляли по прибрежным территориям и центральной части Херсона. Огонь по городу вели с подтопленных в результате подрыва ГЭС территорий, сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
Ранее сообщалось о гибели одного человека, и ранении двух.
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