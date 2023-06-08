Количество раненых в результате обстрела Херсона во время эвакуации возросло до девяти человек

Детали

"российские террористы не дают Херсонщине оправиться после подрыва Каховской ГЭС. Враг обстрелял Херсон, когда в городе продолжалась эвакуация мирных людей. Пострадали 9 человек. Всем раненым врачи оказывают необходимую помощь. Среди раненых – двое работников ГСЧС, полицейский, врач и волонтер из Германии", - сообщил Прокудин.

Дополнение

По словам главы Херсонской ОГА, оккупанты стреляли по прибрежным территориям и центральной части Херсона. Огонь по городу вели с подтопленных в результате подрыва ГЭС территорий, сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Ранее сообщалось о гибели одного человека, и ранении двух.

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