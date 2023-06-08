Головний рабин України у Херсоні потрапив під ворожий обстріл
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Головний Рабин України Моше Асман потрапив під ворожий обстріл у Херсоні. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
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"Я в Херсоні, пливли за людьми — Дивом вижили!", - підписав відео Асман.
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Через ворожий обстріл Херсона під час проведення евакуації загинула цивільна особа, ще двоє людей отримали травми. В одному із сіл через обстріли травмовано четверо місцевих мешканців.
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