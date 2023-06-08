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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Главный раввин Украины в Херсоне попал под вражеский обстрел

Киев • УНН

 • 247276 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. Главный Раввин Украины Моше Асман попал под вражеский обстрел в Херсоне. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

Главный раввин Украины в Херсоне попал под вражеский обстрел

Цитата

"Я в Херсоне, плыли за людьми — Чудом выжили!", - подписал видео Асман.

Дополнение

Из-за вражеского обстрела Херсона во время проведения эвакуации погиб гражданский человек, еще два человека получили травмы. В одном из сел из-за обстрелов травмированы четверо местных жителей.

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