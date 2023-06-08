Главный раввин Украины в Херсоне попал под вражеский обстрел

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"Я в Херсоне, плыли за людьми — Чудом выжили!", - подписал видео Асман.

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Из-за вражеского обстрела Херсона во время проведения эвакуации погиб гражданский человек, еще два человека получили травмы. В одном из сел из-за обстрелов травмированы четверо местных жителей.

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