Главный раввин Украины в Херсоне попал под вражеский обстрел
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Главный Раввин Украины Моше Асман попал под вражеский обстрел в Херсоне. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
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"Я в Херсоне, плыли за людьми — Чудом выжили!", - подписал видео Асман.
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Из-за вражеского обстрела Херсона во время проведения эвакуации погиб гражданский человек, еще два человека получили травмы. В одном из сел из-за обстрелов травмированы четверо местных жителей.
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