Кількість обстрілів в районі Маріуполя сьогодні зросла - І.Климпуш-Цинцадзе
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Сьогодні в зоні АТО зросла кількість обстрілів до 90, при чому збільшилася їх кількість на півдні лінії зіткнення. Про це під час засідання підкомітету з питань безпеки і оборони Європарламенту повідомила віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає УНН.
"Учора відбувся 51 обстріл, в тому числі із застосування забороненої зброї, але сьогодні знову їх кількість зросла більш ніж до 90 і не тільки в Авдіївці, але і на півдні лінії зіткнення", - сказала вона.
Як повідомляв УНН, минулої доби в Авдіївці бойовики вели обстріли 11 годин з перервами, при чому застосовуючи і важке озброєння.
Нагадаємо, віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що загострення ситуації в Авдіївці є серйозним порушенням Женевської конвенції 1949 року.