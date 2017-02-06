Количество обстрелов в районе Мариуполя сегодня выросло - И.Климпуш-Цинцадзе
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Сегодня в зоне АТО выросло количество обстрелов до 90, причем увеличилось их количество на юге линии столкновения. Об этом во время заседания подкомитета по вопросам безопасности и обороны Европарламента сообщила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает УНН.
"Вчера произошел 51 обстрел, в том числе с применением запрещенного оружия, но сегодня снова их количество выросло более чем до 90 и не только в Авдеевке, но и на юге линии столкновения", - сказала она.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в Авдеевке боевики вели обстрелы 11 часов с перерывами, причем применяя и тяжелое вооружение.
Напомним, вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что обострение ситуации в Авдеевке является серьезным нарушением Женевской конвенции 1949 года.