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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Количество обстрелов в районе Мариуполя сегодня выросло - И.Климпуш-Цинцадзе

Киев • УНН

 • 5615 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Сегодня в зоне АТО выросло количество обстрелов до 90, причем увеличилось их количество на юге линии столкновения. Об этом во время заседания подкомитета по вопросам безопасности и обороны Европарламента сообщила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает УНН.

Количество обстрелов в районе Мариуполя сегодня выросло - И.Климпуш-Цинцадзе

"Вчера произошел 51 обстрел, в том числе с применением запрещенного оружия, но сегодня снова их количество выросло более чем до 90 и не только в Авдеевке, но и на юге линии столкновения", - сказала она.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в Авдеевке боевики вели обстрелы 11 часов с перерывами, причем применяя и тяжелое вооружение.

Напомним, вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что обострение ситуации в Авдеевке является серьезным нарушением Женевской конвенции 1949 года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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