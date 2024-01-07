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Кількість ліквідованих окупантів за добу зросла на 860 осіб

Кількість ліквідованих окупантів за добу зросла на 860 осіб

Київ • УНН

 • 34581 перегляди

Загальні бойові втрати противника наближаються до 365 тисяч окупантів.

Загальні бойові втрати противника в особовому складі загалом вже становлять 364 730 осіб. За добу українські оборонці ліквідували 860 окупантів. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ, передає УНН.

Крім того було знищено:

танків  ‒ 6022 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 11180 (+22) од,

артилерійських систем  – 8653 (+36) од,

РСЗВ  – 951 (+1) од,

засоби ППО ‒ 637 (+4) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6811 (+24),

крилаті ракети ‒ 1786 (+0),

кораблі/катери ‒ 23 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11523 (+45) од,

спеціальна техніка ‒ 1327 (+10)

У Генштабі додали, що дані не є остаточними і уточнюються.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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