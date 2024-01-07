Кількість ліквідованих окупантів за добу зросла на 860 осіб
Київ • УНН
Загальні бойові втрати противника наближаються до 365 тисяч окупантів.
Загальні бойові втрати противника в особовому складі загалом вже становлять 364 730 осіб. За добу українські оборонці ліквідували 860 окупантів. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ, передає УНН.
Крім того було знищено:
танків ‒ 6022 (+4) од,
бойових броньованих машин ‒ 11180 (+22) од,
артилерійських систем – 8653 (+36) од,
РСЗВ – 951 (+1) од,
засоби ППО ‒ 637 (+4) од,
літаків – 329 (+0) од,
гелікоптерів – 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6811 (+24),
крилаті ракети ‒ 1786 (+0),
кораблі/катери ‒ 23 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 11523 (+45) од,
спеціальна техніка ‒ 1327 (+10)
У Генштабі додали, що дані не є остаточними і уточнюються.