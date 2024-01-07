Количество ликвидированных оккупантов за сутки выросло на 860 человек

Общие боевые потери противника в личном составе в целом уже составляют 364 730 человек. За сутки украинские защитники ликвидировали 860 оккупантов. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ, передает УНН.

Кроме того было уничтожено:

танков - 6022 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 11180 (+22) ед,

артиллерийских систем - 8653 (+36) ед,

РСЗВ - 951 (+1) ед,

средства ППО - 637 (+4) ед,

самолетов - 329 (+0) ед,

вертолетов - 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6811 (+24),

крылатые ракеты - 1786 (+0),

корабли/катера - 23 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 11523 (+45) ед,

специальная техника - 1327 (+10)

В Генштабе добавили, что данные не являются окончательными и уточняются.