Количество ликвидированных оккупантов за сутки выросло на 860 человек
Киев • УНН
Общие боевые потери противника приближаются к 365 тысяч оккупантов.
Общие боевые потери противника в личном составе в целом уже составляют 364 730 человек. За сутки украинские защитники ликвидировали 860 оккупантов. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ, передает УНН.
Кроме того было уничтожено:
танков - 6022 (+4) ед,
боевых бронированных машин - 11180 (+22) ед,
артиллерийских систем - 8653 (+36) ед,
РСЗВ - 951 (+1) ед,
средства ППО - 637 (+4) ед,
самолетов - 329 (+0) ед,
вертолетов - 324 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 6811 (+24),
крылатые ракеты - 1786 (+0),
корабли/катера - 23 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 11523 (+45) ед,
специальная техника - 1327 (+10)
В Генштабе добавили, что данные не являются окончательными и уточняются.
Количество ликвидированных оккупантов за сутки выросло на 860 человек
Общие боевые потери противника приближаются к 365 тысяч оккупантов.
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