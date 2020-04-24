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Кількість кібератак на ВООЗ під час пандемії збільшилася в п'ять разів

Кількість кібератак на ВООЗ під час пандемії збільшилася в п'ять разів

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Кількість кібератак на портали Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) значно збільшилася з моменту початку пандемії коронавірусу. Про це йдеться в опублікованому в четвер прес-релізі організації, передає УНН.

Як стверджує ВООЗ, зараз кількість посягань на її інформаційну безпеку в п’ять разів перевищує кількість кібератак за аналогічний період минулого року. Почастішали випадки розсилок електронних листів від імені організації із закликами жертвувати кошти нібито в фонд по боротьбі з коронавірусом. Крім того, на цьому тижні стався витік близько 450 адрес електронної пошти і паролів ВООЗ. Бази даних при цьому не постраждали, однак збиток був нанесений внутрішньої мережі організації, яку використовують її колишні і нинішні співробітники, а також партнери.

ВООЗ підкреслила, що працює над посиленням безпеки своїх систем.

Раніше у Google повідомили, що тема пандемії активно використовується для кібератак по всьому світу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: FT: Росія веде кампанію дезінформації щодо коронавірусу

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