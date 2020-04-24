Количество кибератак на ВОЗ во время пандемии увеличилось в пять раз
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Количество кибератак на порталы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) значительно увеличилось с момента начала пандемии коронавируса. Об этом говорится в опубликованном в четверг пресс-релизе организации, передает УНН.
Как утверждает ВОЗ, сейчас количество посягательств на ее информационную безопасность в пять раз превышает количество кибератак за аналогичный период прошлого года. Участились случаи рассылок электронных писем от имени организации с призывами жертвовать средства якобы в фонд по борьбе с коронавирусом.
Кроме того, на этой неделе произошла утечка около 450 адресов электронной почты и паролей ВОЗ. Базы данных при этом не пострадали, однако ущерб был нанесен внутренней сети организации, которую используют ее бывшие и нынешние сотрудники, а также партнеры.
ВОЗ подчеркнула, что работает над усилением безопасности своих систем.
Ранее в Google сообщили, что тема пандемии активно используется для кибератак по всему миру.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: FT: Россия ведет кампанию дезинформации по коронавирусу