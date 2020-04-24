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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 23857 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 72108 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 100517 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 126934 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 127904 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121407 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103058 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Актуальное
Количество кибератак на ВОЗ во время пандемии увеличилось в пять раз

Количество кибератак на ВОЗ во время пандемии увеличилось в пять раз

Киев  •  УНН

 • 11575 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Количество кибератак на порталы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) значительно увеличилось с момента начала пандемии коронавируса. Об этом говорится в опубликованном в четверг пресс-релизе организации, передает УНН.

Как утверждает ВОЗ, сейчас количество посягательств на ее информационную безопасность в пять раз превышает количество кибератак за аналогичный период прошлого года. Участились случаи рассылок электронных писем от имени организации с призывами жертвовать средства якобы в фонд по борьбе с коронавирусом.

Кроме того, на этой неделе произошла утечка около 450 адресов электронной почты и паролей ВОЗ. Базы данных при этом не пострадали, однако ущерб был нанесен внутренней сети организации, которую используют ее бывшие и нынешние сотрудники, а также партнеры.

ВОЗ подчеркнула, что работает над усилением безопасности своих систем.

Ранее в Google сообщили, что тема пандемии активно используется для кибератак по всему миру.

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