Кількість евакуйованих осіб та підтоплених дворогосподарств збільшилася на Закарпатті
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 16 грудня. УНН. Внаслідок сильних опадів у шести районах Закарпаття сталося підтоплення 945 дворогосподарств та 80 підвальних приміщень, евакуйовано вже 170 мешканців із 55 житлових будинків у с. Вільхівка Іршавського району. Такі дані станом на 21.00 16 грудня оприлюднили в ДСНС України, передає УНН.
Окрім того, збільшилася кількість підтоплених ділянок автодоріг, кількість яких сягнула восьми, а це 2100 метрів. В області частково пошкоджено 2 мостові переправи місцевого значення.
Жертв та постраждалих немає.
Силами ДСНС у взаємодії зі службами цивільного захисту області організовано відкачку 26 тисяч кубометрів води з домогосподарств та об′їзди ускладнених ділянок автомобільних доріг.
В ДСНС України повідомляють, що на території Закарпатської області паводкова ситуація у верхніх течіях річок Латориця, Тиса, Стара стабілізувалася. Спостерігається падіння рівня води у верхів′ї річки Боржава на 15 см. За прогнозами гідрометеорологічного центру, 17-18 грудня в Ужгородському, Мукачівському, Тячівському, Хустському, Виноградівському, Іршавському районах очікується проходження максимальних рівнів води без катастрофічних наслідків.
Як повідомляв УНН, через паводок на Закарпатті евакуювали майже півтори сотні людей.