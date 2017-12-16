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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 97818 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101777 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102136 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 116152 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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10 марта, 11:47 • 103244 просмотра

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10 марта, 09:12 • 105762 просмотра

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10 марта, 06:48 • 112648 просмотра

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Количество эвакуированных лиц и подтопленных дворов увеличилось на Закарпатье

Количество эвакуированных лиц и подтопленных дворов увеличилось на Закарпатье

Киев  •  УНН

 • 10977 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 16 декабря. УНН. В результате сильных осадков в шести районах Закарпатья произошло подтопление 945 домохозяйств и 80 подвальных помещений, эвакуированы уже 170 жителей из 55 жилых домов в с. Ольховка Иршавского района. Такие данные по состоянию на 21.00 16 декабря обнародовали в ГСЧС Украины, передает УНН.

Кроме того, увеличилось количество подтопленных участков автодорог, количество которых достигло восьми, а это 2100 метров. В области частично повреждены 2 мостовые переправы местного значения.

Жертв и пострадавших нет.

Силами ГСЧС во взаимодействии со службами гражданской защиты области организовано откачку 26 тысяч кубометров воды из домохозяйств и объезды осложненных участков автомобильных дорог.

В ГСЧС Украины сообщают, что на территории Закарпатской области паводковая ситуация в верхних течениях рек Латорица, Тиса, Старая стабилизировалась. Наблюдается падение уровня воды в верховьях реки Боржава на 15 см. По прогнозам гидрометеорологического центра, 17-18 декабря в Ужгородском, Мукачевском, Тячевском, Хустском, Виноградовском, Иршавском районах ожидается прохождение максимальных уровней воды без катастрофических последствий.

Как сообщал УНН, из-за паводка на Закарпатье эвакуировали почти полторы сотни человек.

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