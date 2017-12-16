Количество эвакуированных лиц и подтопленных дворов увеличилось на Закарпатье

Кроме того, увеличилось количество подтопленных участков автодорог, количество которых достигло восьми, а это 2100 метров. В области частично повреждены 2 мостовые переправы местного значения.

Жертв и пострадавших нет.

Силами ГСЧС во взаимодействии со службами гражданской защиты области организовано откачку 26 тысяч кубометров воды из домохозяйств и объезды осложненных участков автомобильных дорог.

В ГСЧС Украины сообщают, что на территории Закарпатской области паводковая ситуация в верхних течениях рек Латорица, Тиса, Старая стабилизировалась. Наблюдается падение уровня воды в верховьях реки Боржава на 15 см. По прогнозам гидрометеорологического центра, 17-18 декабря в Ужгородском, Мукачевском, Тячевском, Хустском, Виноградовском, Иршавском районах ожидается прохождение максимальных уровней воды без катастрофических последствий.

Как сообщал УНН, из-за паводка на Закарпатье эвакуировали почти полторы сотни человек.