Количество эвакуированных лиц и подтопленных дворов увеличилось на Закарпатье
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 16 декабря. УНН. В результате сильных осадков в шести районах Закарпатья произошло подтопление 945 домохозяйств и 80 подвальных помещений, эвакуированы уже 170 жителей из 55 жилых домов в с. Ольховка Иршавского района. Такие данные по состоянию на 21.00 16 декабря обнародовали в ГСЧС Украины, передает УНН.
Кроме того, увеличилось количество подтопленных участков автодорог, количество которых достигло восьми, а это 2100 метров. В области частично повреждены 2 мостовые переправы местного значения.
Жертв и пострадавших нет.
Силами ГСЧС во взаимодействии со службами гражданской защиты области организовано откачку 26 тысяч кубометров воды из домохозяйств и объезды осложненных участков автомобильных дорог.
В ГСЧС Украины сообщают, что на территории Закарпатской области паводковая ситуация в верхних течениях рек Латорица, Тиса, Старая стабилизировалась. Наблюдается падение уровня воды в верховьях реки Боржава на 15 см. По прогнозам гидрометеорологического центра, 17-18 декабря в Ужгородском, Мукачевском, Тячевском, Хустском, Виноградовском, Иршавском районах ожидается прохождение максимальных уровней воды без катастрофических последствий.
Как сообщал УНН, из-за паводка на Закарпатье эвакуировали почти полторы сотни человек.