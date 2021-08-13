Кількість білоруських мігрантів на польському кордоні за рік збільшилась вдесятеро
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Кількість мігрантів, котрі намагалися нелегально потрапити на територію Польщі, є вдесятеро більшою, ніж за минулий рік. Про це повідомляє УНН з посиланням на Польське радіо.
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Від початку 2021 року польсько-білоруський кордон намагалося нелегально перетнути майже 900 мігрантів. Це вдесятеро більше, ніж упродовж усього минулого року.
Як повідомляє Прикордонна служба Польщі, хвиля мігрантів посилилася останніми тижнями. Прикордонній службі у патрулюванні кордону допомагають Війська територіальної оборони.
Нагадаємо
На польсько-білоруському кордоні затримали найбільшу в історії групу іммігрантів.