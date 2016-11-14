Кілька сіл в Харківській області залишилися без світла через негоду
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 14 листопада. УНН. Чотири населених пункти на Харківщині залишилися без світла через негоду. На ранок 14 листопада від електроенергії виявилися відключені 1400 абонентів. Про це йдеться в оперативному зведенні ХОДА, повідомляє УНН.
Відключили від світла жителів області через погані погодні умови і обривів на лініях.
У "Харківобленерго" повідомили, що без світла залишилося село Мохнач Зміївського району області, де були пошкоджені лінії електропередач. Крім цього аварії частково залишили без світла Пісочин і села Сиряки в Дергачівському районі та Островерхівка в Зміївському. В цілому близько півтори тисячі сімей залишаються без світла. В цей момент ведуться ремонтні роботи.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, внаслідок негоди знеструмлено 216 населених пунктів Хмельниччини.