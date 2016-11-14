Несколько сел в Харьковской области остались без света из-за непогоды
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 14 ноября. УНН. Четыре населенных пункта в Харьковской области остались без света из-за непогоды. На утро 14 ноября от электроэнергии оказались отключенными 1400 абонентов. Об этом говорится в оперативной сводке ХОГА, сообщает УНН.
Отключили от света жителей области из-за плохих погодных условий и обрывов на линиях.
В "Харьковоблэнерго" сообщили, что без света осталось село Мохнач Змиевского района области, где были повреждены линии электропередач. Кроме этого аварии частично оставили без света Песочин и села Сиряки в Дергачевском районе и Островерховка в Змиевском. В общей сложности около полутора тысяч семей остаются без света. В этот момент ведутся ремонтные работы.
Напомним, как сообщал УНН, в результате непогоды обесточены 216 населенных пунктов Хмельницкой области.