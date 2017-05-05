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Кіберполіція затримала шахраїв, якими керував в'язень з Луганщини

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Кіберполіція затримала межрегіональну шахраїв, якими керував в’язень однієї із колоній на непідконтрольній Україні території Луганської області, які незаконно заволоділи 1 млн грн. Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України, передає УНН.

Кіберполіція затримала шахраїв, якими керував в'язень з Луганщини

“Кіберполіція затримала межрегіональну злочинну групу шахраїв. До складу цієї групи входили 4 особи, а їх "роботу" скеровував в’язень однієї із колоній на непідконтрольній Україні території”, — йдеться в повідомленні.

За даними кіберполіції, зловмисники за схемою “ваш родич у поліції” виманювали у громадян гроші, які потерпілі мали пересилати на банківські картки.

“Поліція провела одночасно 10 санкціонованих обшуків на території Харківської та Полтавської областей. Затримані всі учасники організованого злочинного угрупування”, — додали у Департаменті комунікації.

“Оперативники встановили, що організатор угрупування на даний час відбуває покарання на тимчасово окупованій території у виправній колонії Луганської області. До його обов’язків входила координація усієї діяльності групи: він організував "call-center" у виправній колонії, який телефонував потерпілим. Також цей зловмисник розподіляв гроші і давав вказівки на заволодіння шахрайським способом банківськими картками громадян. Саме з цих карток в подальшому його подільник знімав грошові кошти потерпілих”, — повідомили у відомстві.

Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні термінали, понад 70 сім-карт різних операторів, а також понад 400 чеків із банкоматів з підтвердженням успішного зняття грошових коштів.

Крім того, у зловмисників виявлені чорнові записи з номерами карт та пін-кодами до них і так звану “чорну” бухгалтерію.

За сприяння Придніпровського управління кіберполіції накладено арешт на 17 банківських рахунків, відкритих в ПАТ КБ ПриватБанк. На них заблоковано грошові кошти в сумі приблизно 1 млн грн, одержані злочинним шляхом.

Усі виконавці злочинного угрупування затримані у порядку ст.208 КПК України. Їх підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст.190 (шахрайство) ККУ. Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Як повідомляв УНН, кіберполіція в соцмережах виявила більше 900 "груп смерті".

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