Киберполиция задержала мошенников, которыми руководил заключенный с Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Киберполиция задержала Межрегиональных мошенников, которыми руководил заключенный одной из колоний на неподконтрольной Украины территории Луганской области, которые незаконно завладели 1 млн грн. Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, передает УНН.
"Киберполиция задержала Межрегиональную преступную группу мошенников. В состав этой группы входили 4 человека, а их "работу" направлял узник одной из колоний на неподконтрольной Украины территории", - говорится в сообщении.
По данным киберполиции, злоумышленники по схеме "ваш родственник в полиции" выманивали у граждан деньги, которые потерпевшие должны были пересылать на банковские карточки.
"Полиция провела одновременно 10 санкционированных обысков на территории Харьковской и Полтавской областей. Задержанные все участники организованной преступной группировки", - добавили в Департаменте коммуникации.
"Оперативники установили, что организатор группировки в настоящее время отбывает наказание на временно оккупированной территории в исправительной колонии Луганской области. В его обязанности входила координация всей деятельности группы: он организовал "call-center" в исправительной колонии, который звонил потерпевшим. Также этот злоумышленник распределял деньги и давал указания на завладение мошенническим способом банковскими карточками граждан. Именно из этих карт в дальнейшем его подельник снимал денежные средства потерпевших", - сообщили в ведомстве.
Во время обысков правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные терминалы, более 70 сим-карт различных операторов, а также более 400 чеков с банкоматов с подтверждением успешного снятия денежных средств.
Кроме того, у злоумышленников обнаружены черновые записи с номерами карт и пин-кодами к ним и так называемую "черную" бухгалтерию.
При содействии Приднепровского управления киберполиции наложен арест на 17 банковских счетов, открытых в ПАО КБ ПриватБанк. На них заблокированы денежные средства в сумме примерно 1 млн грн, полученные преступным путем.
Все исполнители преступной группировки задержаны в порядке ст.208 УПК Украины. Их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.190 (мошенничество) УК. Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы.
Как сообщал УНН, киберполиции в соцсетях обнаружила более 900 "групп смерти".