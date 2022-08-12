"Хвалене ППО вкотре не спрацювало": бойовик "днр" про вибухи в Криму – перехоплення ГУР

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"У Криму аеропорт якийсь, ну, кажуть, вибухнув там, "недбалість". Під час заправки боєприпаси вибухнули у Криму. Хохли кажуть, що ракетами (вдарили – ред.). А росіяни по телевізору – це була "недбалість", не зізнаються. Укропи кажуть, що то вони. А ці морозяться, щоб соромно не було. Ну так, там же небо на замку, а тут на, "приліт". Хвалене ППО вкотре не спрацювало. І в Криму, це ж паніка там буде. Може ще по мосту вдарять, це ж взагалі тоді прикол буде", – ідеться у розмові.

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