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"Хваленое ПВО в очередной раз не сработало": боевик "днр" о взрывах в Крыму – перехват ГУР

Киев • УНН

 • 109737 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Главное управление разведки Министерства обороны Украины перехватило разговор, где боевик "днр" со своим знакомым обсуждает взрывы в оккупированном Крыму и дает свою версию ситуации, передает УНН.

"Хваленое ПВО в очередной раз не сработало": боевик "днр" о взрывах в Крыму – перехват ГУР

Цитата

"В Крыму аэропорт какой-то, ну, говорят, взорвался там, “небрежность”. При заправке боеприпасы взорвались в Крыму. Хохлы говорят, что ракетами (ударили – ред.). А россияне по телевизору –  это была “небрежность”, не сознаются. Укропы говорят, что это они. А эти морозятся, чтобы не стыдно было. Ну да, там же небо на замке, а тут на, "прилет". Хваленое ПВО не сработало в очередной раз. И в Крыму, это же паника там будет. Может еще и по мосту ударят, это же вообще тогда прикол будет", – говорится в разговоре.

Напомним

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало разговор российского оккупанта с отцом. По словам рашиста, который находится в Херсонской области, начальство никого не собирается менять и жалуется на постоянные обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины.

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