Хусити попередили про підготовку Іраном атак на Саудівську Аравію
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Бунтівники-хусити з єменського руху "Ансар Аллах" попередили дипломатів США і Саудівської Аравії про те, що Іран веде підготовку до нанесення нових ударів за допомогою ракет і безпілотників по об'єктах королівства. Про це повідомляє УНН з посиланням на газету The Wall Street Journal і її джерела.
За їхніми даними, протестуючі поставили дипломатів до відома про те, що Тегеран здійснює на них тиск з метою примусити підключитися до атак. Джерела газети не знають, наскільки серйозно поставилися до попередження у Вашингтоні. В Ер-Ріяді вживають додаткових заходів безпеки і побоюються ударів по нафтових об'єктах або аеропортах.
Відповідно до публікації, хусити дали несподівану відповідь на тиск з боку Ірану. У п'ятницю бойовики з "Ансар Аллах" заявили, що мають намір припинити атаки проти саудівського королівства в рамках ініціативи по досягненню мирного врегулювання. Вони також закликали "всі сторони, які беруть участь у війні, перейти до істинних переговорів, що приведуть до загального національного примирення, з якого ніхто не буде виключений".
Представник хуситів Мухаммед Абдель Салям, відповідаючи на запит The Wall Street Journal, заперечував, що вони направляли якесь попередження іноземним дипломатам. У постійному представництві Ірану при ООН в Нью-Йорку на прохання газети прокоментувати ці дані не відповіли.
Нагадаємо, єменські повстанці-хусити атакували два аеропорти і авіабазу в Саудівській Аравії.