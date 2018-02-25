Хуртовини насуваються на Україну: оголошено штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Синоптики попереджають про погіршення погодних умов в Україні 27-28 лютого 2018 року, у країні оголошено штормове попередження, передає УНН із посиланням на прес-службу Укргідрометцентру.
“Вранці та вдень 27 лютого і вночі 28 лютого в Україні, крім західних областей, сніг, хуртовини, пориви вітру 15-22 м/с, у Приазов’ї місцями 25-27 м/с”, — йдеться у повідомленні.
Крім того, за даними синоптиків, вдень 27 лютого у південних, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській області сильні снігопади, сильні хуртовини, снігові замети.
Нагадаємо, в Україні 24-27лютого очікується значне похолодання, місцями до 25 градусів морозу.