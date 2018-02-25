Метели надвигаются на Украину: объявлено штормовое предупреждение

"Утром и днем ​​27 февраля и ночью 28 февраля в Украине, кроме западных областей, снег, метель, порывы ветра 15-22 м/с, в Приазовье местами 25-27 м/с", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным синоптиков, днем ​​27 февраля в южных, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской областях сильные снегопады, сильные метели, снежные заносы.

Напомним, в Украине 24-27 февраля ожидается значительное похолодание, местами до 25 градусов мороза.