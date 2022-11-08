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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

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"Хтось знов невдало кинув недопалок": показали фото диму над окупованою Ясинуватою

"Хтось знов невдало кинув недопалок": показали фото диму над окупованою Ясинуватою

Київ • УНН

 • 238096 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram оприлюднив фото з тимчасово окупованої Ясинуватої Донецької області, де видно густий сірий дим, пише УНН.

Деталі

"Ясинувата. Хтось з окупантів знов невдало кинув недопалок", - написав Андрющенко.

Також радник мера зазначив, що у Маріупольскому районі повідомляють про "активний рух авіації окупантів у бік Запоріжжя та Донецька з напряму Ростов-на-Дону". "Джерела кажуть, що такої активності ще не бачили за останні місяці", - додав Андрющенко.

Раніше сьогодні він зазначав, що "повідомляють про три потужних вибуха в селі Нікольске Маріупольського району", що приблизно за 15 км від Маріуполя, згодом уточнивши, що "працює система ППО окупантів з лісосмуги в районі лікарні".

Доповнення

З тимчасово окупованого Криму 8 листопада вранці повідомляли про "роботу ППО".

Українські Національні Новини

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