"Хтось знов невдало кинув недопалок": показали фото диму над окупованою Ясинуватою
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram оприлюднив фото з тимчасово окупованої Ясинуватої Донецької області, де видно густий сірий дим, пише УНН.
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"Ясинувата. Хтось з окупантів знов невдало кинув недопалок", - написав Андрющенко.
Також радник мера зазначив, що у Маріупольскому районі повідомляють про "активний рух авіації окупантів у бік Запоріжжя та Донецька з напряму Ростов-на-Дону". "Джерела кажуть, що такої активності ще не бачили за останні місяці", - додав Андрющенко.
Раніше сьогодні він зазначав, що "повідомляють про три потужних вибуха в селі Нікольске Маріупольського району", що приблизно за 15 км від Маріуполя, згодом уточнивши, що "працює система ППО окупантів з лісосмуги в районі лікарні".
Доповнення
З тимчасово окупованого Криму 8 листопада вранці повідомляли про "роботу ППО".