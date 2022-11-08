"Кто-то снова неудачно бросил окурок": показали фото дыма над оккупированной Ясиноватой
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram обнародовал фото из временно оккупированной Ясиноватой Донецкой области, где виден густой серый дым, пишет УНН.
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"Ясиноватая. Кто-то из оккупантов снова неудачно бросил окурок", - написал Андрющенко.
Также советник мэра отметил, что в Мариупольском районе сообщают об "активном движении авиации оккупантов в сторону Запорожья и Донецка с направления Ростов-на-Дону". "Источники говорят, что такой активности еще не видели за последние месяцы", - добавил Андрющенко.
Ранее сегодня он отмечал, что "сообщают о трех мощных взрывах в селе Никольске Мариупольского района", что примерно в 15 км от Мариуполя, позже уточнив, что "работает система ПВО оккупантов из лесополосы в районе больницы".
Дополнение
Из временно оккупированного Крыма 8 ноября утром сообщали о "работе ПВО".