"Кто-то снова неудачно бросил окурок": показали фото дыма над оккупированной Ясиноватой

Детали

"Ясиноватая. Кто-то из оккупантов снова неудачно бросил окурок", - написал Андрющенко.

Также советник мэра отметил, что в Мариупольском районе сообщают об "активном движении авиации оккупантов в сторону Запорожья и Донецка с направления Ростов-на-Дону". "Источники говорят, что такой активности еще не видели за последние месяцы", - добавил Андрющенко.

Ранее сегодня он отмечал, что "сообщают о трех мощных взрывах в селе Никольске Мариупольского района", что примерно в 15 км от Мариуполя, позже уточнив, что "работает система ПВО оккупантов из лесополосы в районе больницы".

Дополнение

Из временно оккупированного Крыма 8 ноября утром сообщали о "работе ПВО".