Хто такий предстоятель Автокефальної Помісної Православної Церкви України

Митрополит Епіфаній в миру Думенко Сергій Петрович.

Він народився 3 лютого 1979, село Вовкове, Іванівський район, Одеська область — доктор наук з богослів'я, професор, Патріарший намісник, митрополит Переяславський і Білоцерківський Української православної церкви Київського патріархату, ректор та професор кафедри біблійних і філологічних дисциплін Київської православної богословської академії, постійний член Священного синоду та голова Синодального управління у справах духовної освіти УПЦ КП, член Вищої церковної ради УПЦ КП, намісник Свято-Михайлівського Видубицького чоловічого монастиря міста Києва, член Національної спілки журналістів України та Міжнародної федерації журналістів.



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З 1 липня 2003 по 31 грудня 2005 року обіймав посаду секретаря-референта Рівненського єпархіального управління та особистого секретаря митрополита Рівненського і Острозького Даниїла. З 26 серпня 2003 по 31 грудня 2005 року — викладач Рівненської духовної семінарії, а також обіймав посаду старшого помічника інспектора.



2005 року — обіймав посаду прес-секретаря Рівненського єпархіального управління.



З благословення патріарха Філарета 21 грудня 2007 року архієпископом Переяслав-Хмельницьким Димитрієм у Михайлівському Золотоверхому монастирі пострижений у чернецтво з іменем Епіфаній на честь святителя Епіфанія Кіпрського.



6 січня 2008 року в Свято-Володимирському кафедральному патріаршому соборі міста Києва патріархом Філаретом рукоположений у сан ієродиякона, а 20 січня 2008 року в сан ієромонаха.



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25 січня 2008 року згідно з Указом призначений секретарем патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета.



16 березня 2008 року в Неділю Православ'я за Божественною Літургією у Володимирському кафедральному патріаршому соборі Святійшим Патріархом Київським і всієї Руси-України возведений у сан архімандрита.



20 березня 2008 року призначений намісником Свято-Михайлівського Видубицького чоловічого монастиря міста Києва.

30 травня 2008 року призначений керуючим справами Київської Патріархії.



Рішенням Архієрейського собору УПЦ КП від 28 червня 2013 року возведений у сан митрополита Переяслав-Хмельницького і Білоцерківського та призначений Патріаршим намісником з правами єпархіального архієрея.



Рішенням Священного Синоду УПЦ КП від 13 грудня 2017 року (Журнал засідання № 38) має титул митрополит Переяславський і Білоцерківський.



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Митрополит Переяславський і Білоцерківський Епіфаній — постійний член Священного Синоду УПЦ Київського Патріархату.

Удостоєний церковних нагород: ордена святого апостола і євангелиста Іоана Богослова, ордена святого рівноапостольного князя Володимира Великого ІІІ ступеня, ордена святого архістратига Божого Михаїла, ордена Святого Хреста Чорногорської Православної Церкви.



Нагороджений державними нагородами та почесними відзнаками — орденом "За заслуги" ІІ і III ступенів, грамотою Кабінету Міністрів України, подякою Премʼєр-міністра України, грамотою Верховної Ради України, відзнаками Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, командування сухопутних військ України, відзнаками Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова та "Українського народного посольства".



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