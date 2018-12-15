Президент про незалежну українську церкву: це церква без Путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Автокефальна Помісна Православна Церква України – це церква без молитви за російську владу та за російське військо. Про це заявив Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.
"Це церква без Путіна. Це церква без Кирила. Це церква без молитви за російську владу і за російське військо. Бо російська влада і російське військо вбивають українців. Це церква з Богом, це церква з Україною", - заявив Президент.
Він додав, що сьогодні Кремль не приховує, що розглядає РПЦ як один із головних інструментів впливу на Україну.
Як повідомляв УНН, Об'єднавчий собор обрав предстоятелем єдиної помісної УПЦ митрополита Епіфанія.
Томос про автокефалію голові помісної православної церкви в Україні буде вручений у Константинополі 6 січня 2019 року.