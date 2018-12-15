Президент о независимой Украинской церкви: это церковь без Путина

"Это церковь без Путина. Это церковь без Кирилла. Это церковь без молитвы за российские власти и за русское войско. Потому российские власти и российское войско убивают украинцев. Это церковь с Богом, это церковь с Украиной", - заявил Президент.



Он добавил, что сегодня Кремль не скрывает, что рассматривает РПЦ как один из главных инструментов влияния на Украину.



Как сообщал УНН, Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.

Томос об автокефалии голове поместной православной церкви в Украине будет вручен в Константинополе 6 января 2019.

