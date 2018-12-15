Порошенко - Філарету: ви залишитесь лідером української церкви
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що Філарет залишиться духовним лідером української церкви. Про це він сказав зі сцени на Софіївській площі, передає кореспондент УНН.
"Ваше святосте, ще не придумано тої міри, якою можна виміряти внесок патріарха Філарета в боротьбу за власну помісну церкву. Ви були, є і залишитесь духовним лідером української церкви, духовним лідером українського народу", - сказав Порошенко.
Як повідомляв УНН, Об'єднавчий собор обрав предстоятелем єдиної помісної УПЦ митрополита Епіфанія.
Томос про автокефалію голові помісної православної церкви в Україні буде вручений у Константинополі 6 січня 2019 року.
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