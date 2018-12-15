Порошенко - Филарету: вы останетесь лидером украинской церкви
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Филарет останется духовным лидером украинской церкви. Об этом он сказал со сцены на Софиевской площади, передает корреспондент УНН.
"Ваше святейшество, еще не придумано той степени, которой можно измерить вклад патриарха Филарета в борьбу за собственную поместную церковь. Вы были, есть и останетесь духовным лидером украинской церкви, духовным лидером украинского народа", - сказал Порошенко.
Как сообщал УНН, Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.
Томос об автокефалии голове поместной православной церкви в Украине будет вручен в Константинополе 6 января 2019.
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