Порошенко - Филарету: вы останетесь лидером украинской церкви

"Ваше святейшество, еще не придумано той степени, которой можно измерить вклад патриарха Филарета в борьбу за собственную поместную церковь. Вы были, есть и останетесь духовным лидером украинской церкви, духовным лидером украинского народа", - сказал Порошенко.

Как сообщал УНН, Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.



Томос об автокефалии голове поместной православной церкви в Украине будет вручен в Константинополе 6 января 2019.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Создано Автокефальную поместную православную церковь Украины