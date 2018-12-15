Кто такой предстоятель Автокефальной Поместной Православной Церкви Украины

Митрополит Епифаний в миру Думенко Сергей Петрович.

Он родился 3 февраля 1979, село Волково, Ивановский район, Одесская область - доктор наук по богословию, профессор, Патриарший наместник, митрополит Переяславский и Белоцерковский Украинской православной церкви Киевского патриархата, ректор и профессор кафедры библейских и филологических дисциплин Киевской православной богословской академии, постоянный член Священного синода и председатель Синодального управления по делам духовного образования УПЦ КП, член Высшего церковного совета УПЦ КП, наместник Свято-Михайловского Выдубицкого мужского монастыря города Киева, член Национального союза журналистов Украины и Международной федерации журналистов.



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С 1 июля 2003 по 31 декабря 2005 года занимал должность секретаря-референта Ровенского епархиального управления и личного секретаря митрополита Ровенского и Острожского Даниила. С 26 августа 2003 года по 31 декабря 2005 года - преподаватель Ровенской духовной семинарии, а также занимал должность старшего помощника инспектора.



2005 года - занимал должность пресс-секретаря Ровенского епархиального управления.



По благословению патриарха Филарета 21 декабря 2007 года стал архиепископом Переяслав-Хмельницким Димитрием в Михайловском Златоверхом монастыре пострижен в монашество с именем Епифаний в честь святителя Епифания Кипрского.



6 января 2008 в Свято-Владимирском кафедральном патриаршем соборе города Киева патриархом Филаретом рукоположен во иеродиакона, а 20 января 2008 года в иеромонаха.



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25 января 2008 Указом назначен секретарем патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета.



16 марта 2008 в Неделю Православия за Божественной Литургией во Владимирском кафедральном патриаршем соборе Святейшим Патриархом Киевским и всея Руси-Украины возведен в сан архимандрита.



20 марта 2008 назначен наместником Свято-Михайловского Выдубицкого мужского монастыря города Киева.

30 мая 2008 назначен управляющим делами Киевской Патриархии.



Решением Архиерейского собора УПЦ КП от 28 июня 2013 года возведен в сан митрополита Переяслав-Хмельницкого и Белоцерковского и предназначен Патриаршим наместником с правами епархиального архиерея.



Решением Священного Синода УПЦ КП от 13 декабря 2017 (Журнал заседания № 38) имеет титул митрополит Переяславский и Белоцерковский.



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Митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний - постоянный член Священного Синода УПЦ Киевского Патриархата.

Удостоен церковных наград: ордена святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, ордена святого равноапостольного князя Владимира Великого III степени, ордена святого архистратига Божия Михаила, ордена Святого Креста Черногорской Православной Церкви.



Награжден государственными наградами и почетными отличиями - орденом "За заслуги" II и III степеней, грамотой Кабинета Министров Украины, благодарностью Премьер-министра Украины, грамотой Верховной Рады Украины, отличиями Министерства обороны Украины, Министерства внутренних дел Украины, командования сухопутных войск Украины, отличиями Национального педагогического университета им. М. П. Драгоманова и "Украинского народного посольства".



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