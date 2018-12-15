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Кто такой предстоятель Автокефальной Поместной Православной Церкви Украины

Киев • УНН

 • 13856 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Митрополит Епифаний сегодня на Объединительном соборе был избран предстоятелем Автокефальной Поместной Православной Церкви Украины, передает УНН.

Кто такой предстоятель Автокефальной Поместной Православной Церкви Украины

Митрополит Епифаний в миру Думенко Сергей Петрович.

Он родился 3 февраля 1979, село Волково, Ивановский район, Одесская область - доктор наук по богословию, профессор, Патриарший наместник, митрополит Переяславский и Белоцерковский Украинской православной церкви Киевского патриархата, ректор и профессор кафедры библейских и филологических дисциплин Киевской православной богословской академии, постоянный член Священного синода и председатель Синодального управления по делам духовного образования УПЦ КП, член Высшего церковного совета УПЦ КП, наместник Свято-Михайловского Выдубицкого мужского монастыря города Киева, член Национального союза журналистов Украины и Международной федерации журналистов.

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С 1 июля 2003 по 31 декабря 2005 года занимал должность секретаря-референта Ровенского епархиального управления и личного секретаря митрополита Ровенского и Острожского Даниила. С 26 августа 2003 года по 31 декабря 2005 года - преподаватель Ровенской духовной семинарии, а также занимал должность старшего помощника инспектора.

2005 года - занимал должность пресс-секретаря Ровенского епархиального управления.

По благословению патриарха Филарета 21 декабря 2007 года стал архиепископом Переяслав-Хмельницким Димитрием в Михайловском Златоверхом монастыре пострижен в монашество с именем Епифаний в честь святителя Епифания Кипрского.

6 января 2008 в Свято-Владимирском кафедральном патриаршем соборе города Киева патриархом Филаретом рукоположен во иеродиакона, а 20 января 2008 года в иеромонаха.

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25 января 2008 Указом назначен секретарем патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета.

16 марта 2008 в Неделю Православия за Божественной Литургией во Владимирском кафедральном патриаршем соборе Святейшим Патриархом Киевским и всея Руси-Украины возведен в сан архимандрита.

20 марта 2008 назначен наместником Свято-Михайловского Выдубицкого мужского монастыря города Киева.
30 мая 2008 назначен управляющим делами Киевской Патриархии.

Решением Архиерейского собора УПЦ КП от 28 июня 2013 года возведен в сан митрополита Переяслав-Хмельницкого и Белоцерковского и предназначен Патриаршим наместником с правами епархиального архиерея.

Решением Священного Синода УПЦ КП от 13 декабря 2017 (Журнал заседания № 38) имеет титул митрополит Переяславский и Белоцерковский.

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Митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний - постоянный член Священного Синода УПЦ Киевского Патриархата.
Удостоен церковных наград: ордена святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, ордена святого равноапостольного князя Владимира Великого III степени, ордена святого архистратига Божия Михаила, ордена Святого Креста Черногорской Православной Церкви.

Награжден государственными наградами и почетными отличиями - орденом "За заслуги" II и III степеней, грамотой Кабинета Министров Украины, благодарностью Премьер-министра Украины, грамотой Верховной Рады Украины, отличиями Министерства обороны Украины, Министерства внутренних дел Украины, командования сухопутных войск Украины, отличиями Национального педагогического университета им. М. П. Драгоманова и "Украинского народного посольства".

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