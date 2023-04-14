Хто чий друг: Орбан різко змінив антиамериканську риторику і виступив на захист відносин із США

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В інтерв'ю державному радіо прем'єр-міністр Віктор Орбан сказав, що Міжнародний інвестиційний банк, фінансова установа, контрольована росією, яка, як стверджують офіційні особи США, може бути каналом для російського шпигунства, «могла відіграти серйозну роль у розвитку економіки Центральної Європи».

У той час як війна в Україні обмежила ефективність банку, сказав Орбан, санкції США проти МІБ та трьох його високопосадовців «зруйнували його». Уряд Угорщини відкликав своє членство у банку у четвер, наступного дня після введення санкцій.

«Операції (банку) стали неможливими. Він не може виконувати своєї функції», — сказав Орбан. «Ми вирішили, що в цих умовах участь Угорщини у подальшій роботі банку стала безглуздою».

Санкції — ширший пакет, націлений на фінансові мережі двох найбагатших московських бізнесменів, а також у випадку Угорщини рідкісний крок, спрямований проти союзника по НАТО, — загострили напруження у відносинах між Будапештом і Вашингтоном.

Офіційні особи США все більше незадоволені підходом Угорщини до війни в Україні, критикою пов'язаних з війною санкцій щодо росії і тісними зв'язками з Москвою, які продовжуються, і створили Орбану репутацію найближчого союзника кремля в Європейському Союзі.

Масла у вогонь підлили посилення антиамериканської риторики у пов'язаних з урядом Угорщини ЗМІ та затвердження угорських високопосадовців про те, що Вашингтон прагне втягнути Угорщину у війну, довівши дипломатичні відносини до найнижчого рівня за останні роки.

Але Орбан підкреслив статус США як союзника Угорщини по НАТО і одного з її найважливіших торгових партнерів.

«У нас добрі стосунки з американцями, – сказав він. - Сполучені Штати - наш друг і важливий союзник».

«Ми ніколи не погоджувалися з санкціями (проти росії), - продовжив прем'єр-популіст. - Але ми не заперечуємо нічиє право, у тому числі право Сполучених Штатів, вводити санкції, якщо вони вважають за потрібне».

Примирливі зауваження Орбана відбулися за діями Угорщини, які загострили її суперечки з Вашингтоном. До них входить відправка міністра закордонних справ до Москви для переговорів з питань енергетики у вівторок і прийом союзного з Москвою міністра закордонних справ білорусі в Будапешті в середу.

Президент Угорщини Каталін Новак також зазначила у п'ятницю, що Угорщина утримається від ескалації напруженості через санкції США, написавши у Твіттері: «Я вітаю рішення угорського уряду відкликати своїх представників із Міжнародного інвестиційного банку». «У тіні війни в Україні діяльність банку втратила сенс, необхідні кроки, щоб наблизити нас до миру».

Незважаючи на протидію офіційних осіб США та Європи, уряд Орбана продовжує виступати проти санкцій ЄС щодо росії, укладати енергетичні угоди з Москвою та утримуватися від постачання зброї в Україну.