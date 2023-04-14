Кто чей друг: Орбан резко сменил антиамериканскую риторику и выступил в защиту отношений с США

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КИЕВ. 14 апреля. УНН. Премьер-министр Венгрии попытался снизить температуру нарастающей напряженности между его правительством и Соединенными Штатами, заявив в пятницу, что США являются «другом» Венгрии, несмотря на санкции, введенные Вашингтоном против российского банка, базирующегося в Будапеште. Об этом УНН информирует ссылаясь на АР.

Детали

В интервью государственному радио премьер-министр Виктор Орбан сказал, что Международный инвестиционный банк, финансовое учреждение, контролируемое россией, которое, как утверждают официальные лица США, может быть каналом для российского шпионажа, «мог сыграть серьезную роль в развитии экономики Центральной Европы».

В то время как война в Украине ограничила эффективность банка, сказал Орбан, санкции США против МИБ и трех его высокопоставленных чиновников «разрушили его». Правительство Венгрии отозвало свое членство в банке в четверг, на следующий день после введения санкций.

«Операции (банка) стали невозможными. Он не может выполнять своей функции», — сказал Орбан. «Мы решили, что в этих условиях участие Венгрии в дальнейшей работе банка стало бессмысленным».

Санкции — более широкий пакет, нацеленный на финансовые сети двух богатейших московских бизнесменов, а также в случае Венгрии редкий шаг, направленный против союзника по НАТО, — обострили напряжение в отношениях между Будапештом и Вашингтоном.

Официальные лица США все больше недовольны подходом Венгрии к войне в Украине, критикой связанных с войной санкций в отношении россии и продолжающимися тесными связями с Москвой, которые создали Орбану репутацию ближайшего союзника кремля в Европейском Союзе.

Масла в огонь подлили усиление антиамериканской риторики в связанных с правительством Венгрии СМИ и утверждения венгерских высокопоставленных чиновников о том, что Вашингтон стремится втянуть Венгрию в войну, доведя дипломатические отношения до самого низкого уровня за последние годы.

Но Орбан подчеркнул статус США как союзника Венгрии по НАТО и одного из ее важнейших торговых партнеров.

«У нас хорошие отношения с американцами, – сказал он. - Соединенные Штаты - наш друг и важный союзник».

«Мы никогда не соглашались с санкциями (против россии), - продолжил премьер-популист. - Но мы не отрицаем ничье право, в том числе право Соединенных Штатов, вводить санкции, если они считают нужным».

Примирительные замечания Орбана последовали за действиями Венгрии, которые обострили ее споры с Вашингтоном. В них входит отправка министра иностранных дел в Москву для переговоров по вопросам энергетики во вторник и прием союзного с Москвой министра иностранных дел беларуси в Будапеште в среду.

Президент Венгрии Каталин Новак также отметила в пятницу, что Венгрия воздержится от эскалации напряженности из-за санкций США, написав в Твиттере: «Я приветствую решение венгерского правительства отозвать своих представителей из Международного инвестиционного банка». «В тени войны в Украине деятельность банка потеряла смысл, необходимы шаги, чтобы приблизить нас к миру».

Несмотря на противодействие официальных лиц США и Европы, правительство Орбана продолжает выступать против санкций ЕС в отношении россии, заключать энергетические соглашения с Москвой и воздерживаться от поставок оружия в Украину.

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