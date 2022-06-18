Хотіли встановити повний контроль над Сєвєродонецьком: вели штурмові дії, але успіху не мали - Генштаб

Цитата

«На Сєверодонецькому напрямку ворог продовжує вогневий вплив із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Метьолкіне, Біла Гора та Устинівка. Намагався вести штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк, успіху не мав», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що в результаті вогневого ураження та штурмових дій противник має частковий успіх в населеному пункті Метьолкіне, намагається закріпитися. Штурм в напрямку Сиротиного українські воїни відбили.

Доповнення

Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що російські загарбники продовжують розгортати додаткові сили для підтримки наступальних операцій у районі Сєвєродонецьк-Лисичанськ.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що евакуація з "Азоту" у Сєвєродонецьку Луганської області неможлива через постійні ворожі обстріли та бої. Проте місто не заблоковано, комунікація з ним є.