Хотели установить полный контроль над Северодонецком: вели штурмовые действия, но успеха не имели – Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Российские оккупанты пытались вести штурмовые действия с целью установления полного контроля над Северодонецком, успеха не имели. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Цитата
“На Северодонецком направлении враг продолжает огневое влияние из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Метелкино, Белая Гора и Устиновка. Пытался вести штурмовые действия с целью установления полного контроля над городом Северодонецк, успеха не имел”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что в результате огневого поражения и штурмовых действий противник имеет частичный успех в населенном пункте Метелкино, пытается закрепиться. Штурм в направлении Сиротино украинские воины отбили.
Дополнение
Институт изучения войны (ISW) сообщал, что российские захватчики продолжают развертывать дополнительные силы для поддержки наступательных операций в районе Северодонецк-Лисичанск.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что эвакуация из “Азота” в Северодонецке Луганской области невозможна из-за постоянных вражеских обстрелов и боев. Однако город не заблокирован, коммуникация с ним есть.