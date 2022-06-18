Інститут вивчення війни: окупанти зосередились на захопленні Лисичанська та Сєвєродонецька, де зазнають втрат

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Зазначається, що окупанти перекидають танки, бронетранспортери та техніку зі Сватового, вздовж російських наземних ліній зв’язку у Луганській області, до Старобільська, лише за 40 км на схід від Сєвєродонецька.

Крім того, начальник оборони Великої Британії Тоні Радакін заявив, що російські сили “зменшують” потужність, вводячи велику кількість особового складу та обладнання для отримання переваги на одному напрямку.

Окупанти зосередили свої бойові можливості для захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська за рахунок інших напрямків просування, однак несуть при цьому великі втрати.

Нагадаємо

Російські окупанти можуть влаштовувати атаки під чужим прапором біля Херсона, щоб завадити підтримці населення українських контрнаступних операцій.