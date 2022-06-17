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Інститут вивчення війни: російські окупанти можуть здійснювати біля Херсона атаки під чужим прапором

Інститут вивчення війни: російські окупанти можуть здійснювати біля Херсона атаки під чужим прапором

Київ • УНН

 • 119167 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. Російські окупанти можуть влаштовувати атаки під чужим прапором біля Херсона, щоб завадити підтримці населення українських контрнаступних операцій. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), передає УНН.

Деталі

Російські загарбники і надалі зміцнюють резервні позиції у Херсонській та Миколаївській областях, ймовірно, у відповідь на контратаки українців. Зокрема, вони покращили оборонні позиції в районі Безводного та Іщенки, на південний схід від Давидового Броду.

Також окупанти демонтують бетонні іригаційні споруди на Херсонщині, щоб приховати важку артилерію від українських ударів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Війська росії завдали наземних ударів по Сєверодонецьку, але місто під контроль не взяли — ISW

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