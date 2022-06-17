Інститут вивчення війни: російські окупанти можуть здійснювати біля Херсона атаки під чужим прапором

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Російські загарбники і надалі зміцнюють резервні позиції у Херсонській та Миколаївській областях, ймовірно, у відповідь на контратаки українців. Зокрема, вони покращили оборонні позиції в районі Безводного та Іщенки, на південний схід від Давидового Броду.

Також окупанти демонтують бетонні іригаційні споруди на Херсонщині, щоб приховати важку артилерію від українських ударів.

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