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Институт изучения войны: российские оккупанты могут совершать возле Херсона атаки под чужим флагом

Киев • УНН

 • 119164 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Российские оккупанты могут устраивать атаки под чужим флагом возле Херсона, чтобы помешать поддержке населения украинских контрнаступальных операций. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), передает УНН.

Детали

Российские захватчики продолжают укреплять резервные позиции в Херсонской и Николаевской областях, вероятно, в ответ на контратаки украинцев. В частности, они улучшили оборонительные позиции в районе Безводного и Ищенко, к юго-востоку от Давыдова Брода.

Также оккупанты демонтируют бетонные ирригационные сооружения в Херсонской области, чтобы скрыть тяжелую артиллерию от украинских ударов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Войска россии нанесли наземные удары по Северодонецку, но город под контроль не взяли — ISW

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