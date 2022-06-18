Институт изучения войны: оккупанты сосредоточились на захвате Лисичанска и Северодонецка, где несут потери
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Российские захватчики продолжают развертывать дополнительные силы для поддержки наступательных операций в районе Северодонецк-Лисичанск. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), передает УНН.
Детали
Отмечается, что оккупанты опрокидывают танки, бронетранспортеры и технику из Сватового, вдоль российских наземных линий связи в Луганской области, в Старобельск, только за 40 км на восточнее Северодонецка.
Кроме того, начальник обороны Великобритании Тони Радакин заявил, что российские силы “уменьшают” мощность, вводя большое количество личного состава и оборудования для получения преимущества на одном направлении.
Оккупанты сосредоточили свои боевые возможности для захвата Северодонецка и Лисичанска за счет других направлений продвижения, однако несут при этом большие потери.
Напомним
Российские оккупанты могут устраивать атаки под чужим флагом возле Херсона, чтобы помешать поддержке населения украинских контрследующих операций.