Холодницький прокоментував статус Порошенка у справі "Крючкова-Суркісів"

Він уточнив, що для доказів причетності Порошенка до корупційних злочинів у сфері енергетики необхідно провести слідство.

"Про які результати можна говорити, коли детективи покажуть чи не покажуть доказову базу. Якщо будуть докази - ви про це дізнаєтеся чи не першими. Якщо доказів не буде, то про ухвалення остаточного рішення про закриття справи ви також дізнаєтеся, це не буде приховано. Але щоб зробити якісь висновки, потрібно провести слідство", - додав глава САП.

Холодницький нагадав, що про Порошенка, як про "можливого фігуранта" кримінального провадження, заявляв екс-керівник компанії "Енергомережа" Дмитро Крючков.

Нагадаємо, сьогодні Національне антикорупційне бюро розслідує два кримінальні провадження щодо корупції в енергетиці. По одному з них (№ 12015000000000200 від 4 квітня 2015 року, - ред.) детективи Бюро підозрюють екс-депутата Дмитра Крючкова в привласненні коштів “Запоріжжяобленерго” в розмірі понад 300 млн грн.

Але мова йде не тільки про “Запоріжжяобленерго”. У НАБУ кажуть, що діяльність компанії “Енергомережа”, яку очолював Крючков, завдала Україні збитків у 1,4 млрд грн.

За даними журналістів “Схем”, звозили кошти, виручені в результаті корупційних схем, у тому числі і в офіс братів Суркісів. Такий висновок можна зробити на підставі опублікованих журналістами записів телефонних розмов між Крючковим, Кононенком, Суркісами та іншими особами.

Самого ж Крючкова ЗМІ та експерти назвають "людиною Суркісів".

Натомість, за словами журналіста і народного депутата Сергія Лещенка, НАБУ у справі “Енергомережі” “перешкоджає глава САП”.

У Холодницького, зокрема, вже тричі повертали в НАБУ проекти підозр фігурантам вказаної справи без погодження та пояснення причин.