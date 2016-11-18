Хокеїсти "Лос-Анджелесу" перемогли "Едмонтон" і перервали програшну серію
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. У зустрічі регулярного чемпіонату НХЛ гравці "Лос-Анджелес Кінгс" вдома перемогли "Едмонтон Ойлерс" з результатом 4:2, повідомляє УНН з посиланням на сайт НХЛ.
Форборт та Тоффолі зробили гандикап у дві шайби для "Кінгс", проте Нурс і Клефбом відновили паритет – 2:2. Переможними шайбами у складі "Лос-Анджелесу" відзначились Картер і Сетогучі.
Таким чином "Кінгс" перервали серію із чотирьох поразок. Натомість, для "Едмонтона" цей програш став вже 5-м підряд у сезоні.
Варто відзначити, що обидві команди представляють Західну конференцію НХЛ – "Едмонтон" з 19 балами перебуває у зоні плей-офф – 6 місце, а "Лос-Анджелес" з 17 очками на 10-й позиції Західного узбережжя.
До вашої уваги результати інших поєдинків:
"Міннесота" – "Бостон" – 1:0;
"Анахайм" – "Нью-Джерсі" – 3:2;
"Ванкувер" – "Аризона" – 3:2 (овертайм);
"Даллас" – "Колорадо" – 3:2;
"Сент-Луїс" – "Сан-Хосе" – 3:2;
"Оттава" – "Нешвілл" – 1:5;
"Баффало" – "Тампа-Бей" – 1:4;
"Торонто" – "Флорида" – 6:1;
"Філадельфія" – "Вінніпег" – 5:2.
Додамо, що першою зіркою ігрового дня визнаний форвард "Торонто Мейпл-Ліфс" Коннор Браун, який набрав 4 (2 + 2) очки в матчі з "Флоридою Пантерс".
Як повідомляв УНН, ХК "Калгарі" переміг "Аризону" у поєдинку аутсайдерів НХЛ.