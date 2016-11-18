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Хокеїсти "Лос-Анджелесу" перемогли "Едмонтон" і перервали програшну серію

Хокеїсти "Лос-Анджелесу" перемогли "Едмонтон" і перервали програшну серію

Київ • УНН

 • 7346 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. У зустрічі регулярного чемпіонату НХЛ гравці "Лос-Анджелес Кінгс" вдома перемогли "Едмонтон Ойлерс" з результатом 4:2, повідомляє УНН з посиланням на сайт НХЛ.

Форборт та Тоффолі зробили гандикап у дві шайби для "Кінгс", проте Нурс і Клефбом відновили паритет – 2:2. Переможними шайбами у складі "Лос-Анджелесу" відзначились Картер і Сетогучі.

Таким чином "Кінгс" перервали серію із чотирьох поразок. Натомість, для "Едмонтона" цей програш став вже 5-м підряд у сезоні.

Варто відзначити, що обидві команди представляють Західну конференцію НХЛ – "Едмонтон" з 19 балами перебуває у зоні плей-офф – 6 місце, а "Лос-Анджелес" з 17 очками на 10-й позиції Західного узбережжя.

До вашої уваги результати інших поєдинків:

"Міннесота" – "Бостон" – 1:0;

"Анахайм" – "Нью-Джерсі" – 3:2;

"Ванкувер" – "Аризона" – 3:2 (овертайм);

"Даллас" – "Колорадо" – 3:2;

"Сент-Луїс" – "Сан-Хосе" – 3:2;

"Оттава" – "Нешвілл" – 1:5;

"Баффало" – "Тампа-Бей" – 1:4;

"Торонто" – "Флорида" – 6:1;

"Філадельфія" – "Вінніпег" – 5:2.

Додамо, що першою зіркою ігрового дня визнаний форвард "Торонто Мейпл-Ліфс" Коннор Браун, який набрав 4 (2 + 2) очки в матчі з "Флоридою Пантерс".

Як повідомляв УНН, ХК "Калгарі" переміг "Аризону" у поєдинку аутсайдерів НХЛ.

Українські Національні Новини

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