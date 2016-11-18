Хоккеисты "Лос-Анджелес" победили "Эдмонтон" и прервали проигрышную серию
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Во встрече регулярного чемпионата НХЛ игроки "Лос-Анджелес Кингс" дома победили "Эдмонтон Ойлерз" с результатом 4:2, сообщает УНН со ссылкой на сайт НХЛ.
Форборт и Тоффоли сделали гандикап в две шайбы для "Кингс", однако Нурс и Клефбом восстановили паритет - 2:2. Победными шайбами в составе "Лос-Анджелеса" отличились Картер и Сетогучи.
Таким образом "Кингс" прервали серию из четырех поражений. В свою очередь, для "Эдмонтона" этот проигрыш стал уже 5-м подряд в сезоне.
Стоит отметить, что обе команды представляют Западную конференцию НХЛ - "Эдмонтон" с 19 баллами находится в зоне плей-офф - 6 место, а "Лос-Анджелес" с 17 очками на 10-й позиции Западного побережья.
Вашему вниманию результаты других поединков:
"Миннесота" - "Бостон" - 1:0;
"Анахайм" - "Нью-Джерси" - 3: 2;
"Ванкувер" - "Аризона" - 3:2 (овертайм)
"Даллас" - "Колорадо" - 3:2;
"Сент-Луис" - "Сан-Хосе" - 3:2;
"Оттава" - "Нэшвилл" - 1:5;
"Баффало" - "Тампа-Бэй" - 1:4;
"Торонто" - "Флорида" - 6:1;
"Филадельфия" - "Виннипег" - 5:2.
Добавим, что первой звездой игрового дня признан форвард "Торонто Мейпл Лифс" Коннор Браун, набравший 4 (2 + 2) очка в матче с "Флоридой Пантерс".
Как сообщал УНН, ХК "Калгари" победил "Аризону" в поединке аутсайдеров НХЛ.