Хокеїсти "Донбасу" зазнали другої поразки у Континентальному кубку
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. У матчі другого туру третього раунду Континентального кубку хокеїсти "Донбасу" поступилися господарям льоду датському "Оденсе", повідомляє УНН з посиланням на сайт "Донбасу".
Як і в зустрічі першого ігрового дня саме донеччанам вдалося відкрити рахунок. Свою індивідуальну майстерність продемонстрував Роман Благой, який спочатку залишив за спиною захисника, а потім після пари обманних маневрів потужно кинув з близької відстані - шайба рикошетом від голкіпера опустилася за лінію воріт.
Рахунок 0:1 зберігався трохи більше чотирьох хвилин. Господарі відновили рівність зусиллями Мітчела і Романо - перший зробив передачу від правого борта, а другий в дотик переграв Царегородцева - 1:1.
У другому періоді забитих голів не було, а ось по-справжньому гострих моментів хоч відбавляй. Найчастіше і небезпечніше атакували донеччани і це при тому, що вони тричі залишалися в меншості. Героєм 20-хвилинки став Галанскі, який спочатку не дозволив відзначитися кидком від синьої лінії Побєдоносцеву, а потім виграв дуель у Никифорова.
Вперше вийти вперед господарям вдалося на 44-й хвилині. Граючи в більшості, захисник "Оденсе" зважився атакувати від синьої лінії - кидок вийшов не сильним, але рикошетом від Тоні Романо шайба проскочила в сітку - 2:1. Саме ця шайба стала вирішальною у зустрічі і переможною для "Оденсе".
Турнірне становище у групі D: "Ноттінгем" – 6 очок, "Оденсе" – 3, "Анже" – 3, "Донбас" – 0.
Нагадаємо, що завтра команда Анатолія Степанищева зустрінеться із лідером квартету британським "Ноттінгемом".