Хокеїсти "Донбасу" зазнали другої поразки у Континентальному кубку

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 7029 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 20499 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 58643 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 130346 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 194231 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 188101 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 209624 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196427 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 151785 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152835 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.3 м/с
93 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 136624 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 179377 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 116774 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

14:21 • 69639 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

15:57 • 45857 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 470746 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 311118 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 374024 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 485920 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 730697 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Андрій Єрмак

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Кривий Ріг

Німеччина

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 116774 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 179377 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 124695 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 159796 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 183063 перегляди
Актуальне

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Хокеїсти "Донбасу" зазнали другої поразки у Континентальному кубку

Хокеїсти "Донбасу" зазнали другої поразки у Континентальному кубку

Київ • УНН

 • 10983 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. У матчі другого туру третього раунду Континентального кубку хокеїсти "Донбасу" поступилися господарям льоду датському "Оденсе", повідомляє УНН з посиланням на сайт "Донбасу".

Як і в зустрічі першого ігрового дня саме донеччанам вдалося відкрити рахунок. Свою індивідуальну майстерність продемонстрував Роман Благой, який спочатку залишив за спиною захисника, а потім після пари обманних маневрів потужно кинув з близької відстані - шайба рикошетом від голкіпера опустилася за лінію воріт.

Рахунок 0:1 зберігався трохи більше чотирьох хвилин. Господарі відновили рівність зусиллями Мітчела і Романо - перший зробив передачу від правого борта, а другий в дотик переграв Царегородцева - 1:1.

У другому періоді забитих голів не було, а ось по-справжньому гострих моментів хоч відбавляй. Найчастіше і небезпечніше атакували донеччани і це при тому, що вони тричі залишалися в меншості. Героєм 20-хвилинки став Галанскі, який спочатку не дозволив відзначитися кидком від синьої лінії Побєдоносцеву, а потім виграв дуель у Никифорова.

Вперше вийти вперед господарям вдалося на 44-й хвилині. Граючи в більшості, захисник "Оденсе" зважився атакувати від синьої лінії - кидок вийшов не сильним, але рикошетом від Тоні Романо шайба проскочила в сітку - 2:1. Саме ця шайба стала вирішальною у зустрічі і переможною для "Оденсе".

Турнірне становище у групі D: "Ноттінгем" – 6 очок, "Оденсе" – 3, "Анже" – 3, "Донбас" – 0.

Нагадаємо, що завтра команда Анатолія Степанищева зустрінеться із лідером квартету британським "Ноттінгемом".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Bitcoin
$86,303.50
Золото
$3,163.00
Tesla
$280.94
Brent
$74.99
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,899.84