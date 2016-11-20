Хоккеисты "Донбасса" потерпели второе поражение в Континентальном кубке
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. В матче второго тура третьего раунда Континентального кубка хоккеисты "Донбасса" уступили хозяевам льда датскому "Оденсе", сообщает УНН со ссылкой на сайт "Донбасса".
Как и во встрече первого игрового дня именно дончанам удалось открыть счет. Свое индивидуальное мастерство продемонстрировал Роман Благой, который сначала оставил за спиной защитника, а затем после пары обманных маневров мощно бросил с близкого расстояния - шайба рикошетом от голкипера опустилась за линию ворот.
Счет 0:1 сохранялся чуть более четырех минут. Хозяева восстановили равенство усилиями Митчела и Романо - первый сделал передачу от правого борта, а второй в касание переиграл Царегородцева - 1:1.
Во втором периоде забитых голов не было, а вот по-настоящему острых моментов хоть отбавляй. Чаще всего и опаснее атаковали дончане и это при том, что они трижды оставались в меньшинстве. Героем 20-минутки стал Галански, который сначала не позволил отличиться броском от синей линии Победоносцеву, а затем выиграл дуэль у Никифорова.
Впервые выйти вперед хозяевам удалось на 44-й минуте. Играя в большинстве, защитник "Оденсе" решился атаковать от синей линии - бросок получился не сильным, но рикошетом от Тони Романо шайба проскочила в сетку - 2:1. Именно эта шайба стала решающей во встрече и победной для "Оденсе".
Турнирное положение в группе D: "Ноттингем" - 6 очков, "Оденсе" - 3, "Анже" - 3, "Донбасс" - 0.
Напомним, что завтра команда Анатолия Степанищева встретится с лидером квартета британским "Ноттингемом".