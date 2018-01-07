Хода звіздарів: у Києві заспівали колядок у народних традиціях
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Сьогодні на Софійській площі пройшла хода звіздарів, привітавши всю країну з Різдвом Христовим, передає кореспондент УНН.
Колядки заспівав аматорський хор та всі охочі. Усі учасники хору були одягнені в традиційні українські вбрання. Деякі діти були в образах янголів. Колядники у руках тримали саморобні зірки, а попереду несли дідуха.
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Колядники пройшли навколо головної ялинки країни на Софійській площі, а потім вирушили до Михайлівського собору. Там під дзвіницею заспівали спільну колядку та проголосили молитву на честь народження Ісуса Хреста, після чого повернулися знову на Софійську площу.
Як повідомляв УНН, 7 січня християни східного обряду відзначають Різдво Христове.