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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Хода звіздарів: у Києві заспівали колядок у народних традиціях

Київ • УНН

 • 55982 перегляди

КИЇВ. 7 січня. УНН. Сьогодні на Софійській площі пройшла хода звіздарів, привітавши всю країну з Різдвом Христовим, передає кореспондент УНН.

Хода звіздарів: у Києві заспівали колядок у народних традиціях

Колядки заспівав аматорський хор та всі охочі. Усі учасники хору були одягнені в традиційні українські вбрання. Деякі діти були в образах янголів. Колядники у руках тримали саморобні зірки, а попереду несли дідуха.

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Колядники пройшли навколо головної ялинки країни на Софійській площі, а потім вирушили до Михайлівського собору. Там під дзвіницею заспівали спільну колядку та проголосили молитву на честь народження Ісуса Хреста, після чого повернулися знову на Софійську площу.

Як повідомляв УНН, 7 січня християни східного обряду відзначають Різдво Христове.

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