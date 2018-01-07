Шествие звездарей: в Киеве спели колядки в народных традициях

Колядки спел любительский хор и все желающие. Все участники хора были одеты в традиционные украинские наряды. Некоторые дети были в образах ангелов. Колядники в руках держали самодельные звезды, а впереди несли дидуха.

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Колядники прошли вокруг главной елки страны на Софийской площади, а затем отправились к Михайловскому собору. Там под колокольней спели совместную колядку и провозгласили молитву в честь рождения Иисуса Христа, после чего вернулись снова на Софийскую площадь.

Как сообщал УНН, 7 января христиане восточного обряда отмечают Рождество Христово.