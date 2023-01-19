Хочете допомогти - допоможіть, без діалогів: Зеленський звернувся до партнерів у Давосі

$41.390.02
46.921.07
ukru
Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум
12:59 • 9710 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
11:31 • 22794 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 33386 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 58637 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 45574 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 94520 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 70851 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 60465 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 119145 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 183191 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+17°
6.3м/с
23%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 37704 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

07:59 • 28862 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 77854 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 26778 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 22811 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 58632 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 78739 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 94516 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 220118 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 270053 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 23416 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 27348 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 27485 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 31867 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 47421 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Хочете допомогти - допоможіть, без діалогів: Зеленський звернувся до партнерів у Давосі

Київ • УНН

 • 750943 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів, які мають бажання допомагати, робити це без діалогів. Про це він сказав під час Українського сніданку у Давосі, передає кореспондент УНН.

Хочете допомогти - допоможіть, без діалогів: Зеленський звернувся до партнерів у Давосі

Цитата

«Потрібно захищати наші слабкі місця. Захищати ті місця разом з партнерами, куди б'є ворог. Air Defense System – це слабке місце нас… По нас б'ють іранські дрони й вже не десятки, ми вже бачимо сотні. Зараз росія готується застосовувати ще один пакет, я не знаю на скільки днів, тижнів чи місяців вони хочуть це розтягнути», - сказав Зеленський.

За його словами, Україна може протистояти рф, відбивати масовані атаки. Президент додав, що партнери знають енергетичну інфраструктуру Української держави та всі ці місця, куди може бити рф, аби зробити черговий блекаут.

Зеленський також повідомив, що Україні необхідна відповідна техніка, аби деокупувати свої території й системи, які можуть працювати на більшу дистанцію. Йдеться не про територію рф, а саме про тимчасово окуповані території.

«Це не початок COVID-19, коли всі шукали вакцину. Вакцина проти російської тиранії, вакцина проти цієї зброї - вона є, відома. Є лист держав, у яких це є, є конкретний лист від нас, що нам потрібно. Хочете допомогти – допоможіть. Без діалогу. Просто допоможіть», - зазначив Зеленський.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи позицію щодо надання танків Україні, після того, як таке рішення ухвалять інші, заявив, що це не дуже правильна стратегія. Він вважає, що не може бути сегментованої допомоги або вибірковості у зміцненні української армії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаПолітика
Brent
$65.54
Bitcoin
$85,121.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.43
Золото
$3,221.94
Ethereum
$1,677.11