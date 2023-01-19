Хочете допомогти - допоможіть, без діалогів: Зеленський звернувся до партнерів у Давосі

Цитата

«Потрібно захищати наші слабкі місця. Захищати ті місця разом з партнерами, куди б'є ворог. Air Defense System – це слабке місце нас… По нас б'ють іранські дрони й вже не десятки, ми вже бачимо сотні. Зараз росія готується застосовувати ще один пакет, я не знаю на скільки днів, тижнів чи місяців вони хочуть це розтягнути», - сказав Зеленський.

За його словами, Україна може протистояти рф, відбивати масовані атаки. Президент додав, що партнери знають енергетичну інфраструктуру Української держави та всі ці місця, куди може бити рф, аби зробити черговий блекаут.

Зеленський також повідомив, що Україні необхідна відповідна техніка, аби деокупувати свої території й системи, які можуть працювати на більшу дистанцію. Йдеться не про територію рф, а саме про тимчасово окуповані території.

«Це не початок COVID-19, коли всі шукали вакцину. Вакцина проти російської тиранії, вакцина проти цієї зброї - вона є, відома. Є лист держав, у яких це є, є конкретний лист від нас, що нам потрібно. Хочете допомогти – допоможіть. Без діалогу. Просто допоможіть», - зазначив Зеленський.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи позицію щодо надання танків Україні, після того, як таке рішення ухвалять інші, заявив, що це не дуже правильна стратегія. Він вважає, що не може бути сегментованої допомоги або вибірковості у зміцненні української армії.