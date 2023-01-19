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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Хотите помочь - помогите, без диалогов: Зеленский обратился к партнерам в Давосе

Киев • УНН

 • 750943 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал международных партнеров, которые имеют желание помогать, делать это без диалогов. Об этом он сказал во время Украинского завтрака в Давосе, передает корреспондент УНН.

Хотите помочь - помогите, без диалогов: Зеленский обратился к партнерам в Давосе

Цитата

«Нужно защищать наши слабые места. Защищать те места вместе с партнерами, куда бьет враг. Air Defense System – это слабое место нас… По нам бьют иранские дроны и уже не десятки, мы уже видим сотни. Сейчас россия готовится применять еще один пакет, я не знаю на сколько дней, недель или месяцев они хотят это растянуть», - сказал Зеленский.

По его словам, Украина может противостоять рф, отражать массированные атаки. Президент добавил, что партнеры знают энергетическую инфраструктуру Украинского государства и все эти места, куда может бить рф, чтобы сделать очередной блэкаут.

Зеленский также сообщил, что Украине необходима соответствующая техника, чтобы деоккупировать свои территории и системы, которые могут работать на большую дистанцию. Речь идет не о территории рф, а именно о временно оккупированных территориях.

«Это не начало COVID-19, когда все искали вакцину. Вакцина против российской тирании, вакцина против этого оружия - она есть, известна. Есть лист государств, у которых это есть, есть конкретный лист от нас, что нам нужно. Хотите помочь – помогите. Без диалога. Просто помогите», - отметил Зеленский.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя позицию относительно предоставления танков Украине, после того, как такое решение примут другие, заявил, что это не очень правильная стратегия. Он считает, что не может быть сегментированной помощи или избирательности в укреплении украинской армии.

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