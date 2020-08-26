Хочемо, щоб матчі Ліги Націй з Німеччиною та Іспанією ми зіграли з глядачами - Павелко

"Я сподіваюся, що такі матчі будуть протягом всього чемпіонату. Ми працюємо разом з Міністерством охорони здоров'я, щоб вболівальники повернулися на ігри. Зараз ми бачимо спалах коронавірусу, це має негативний вплив. Але ми працюємо над тим, щоб глядачі повернулися, як тільки ситуація дасть можливість.

Ми дуже хочемо, щоб жовтневі матчі Ліги Націй з Німеччиною та Іспанією ми зіграли на цьому прекрасному стадіоні з глядачами, скільки буде можливо на той момент - 20, 30 або 50 відсотків. УЄФА вже прийняв рішення, що на Суперкубку Європи в Будапешті буде дозволено заповнити стадіон на 30%. Після цього буде прийнято рішення про наступні матчі Ліги Націй", - сказав він.

Нагадаємо, що збірна України вже збирається в Харкові для підготовки до вересневих ігор Ліги Націй. Перший домашній поєдинок зі Швейцарією, намічений на 3 вересня, відбудеться у Львові, а з Іспанією - 6 вересня - у Мадриді. Четвертим суперником збірної України по групі стане Німеччина, яка в ті ж дні проведе зустрічі з тими ж суперниками, тільки у зворотному порядку.

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