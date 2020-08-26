Хотим, чтобы матчи Лиги Наций с Германией и Испанией мы сыграли со зрителями - Павелко

"Я надеюсь, что такие матчи будут в течение всего чемпионата. Мы работаем вместе с Министерством здравоохранения, чтобы болельщики вернулись на игры. Сейчас мы видим вспышку коронавируса, это оказывает негативное влияние. Но мы работаем над тем, чтобы зрители вернулись, как только ситуация позволит.

Мы очень хотим, чтобы октябрьские матчи Лиги Наций с Германией и Испанией мы сыграли на этом прекрасном стадионе со зрителями, сколько возможно на тот момент - 20, 30 или 50 процентов. УЕФА уже принял решение, что на Суперкубке Европы в Будапеште будет разрешено заполнить стадион на 30%. После этого будет принято решение о следующих матчах Лиги Наций", - сказал он.

Напомним, что сборная Украины уже собирается в Харькове для подготовки к сентябрьским играм Лиги Наций. Первый домашний поединок со Швейцарией, намеченный на 3 сентября, состоится во Львове, а с Испанией - 6 сентября - в Мадриде. Четвертым соперником сборной Украины по группе станет Германия, которая в те дни проведет встречи с теми же соперниками, только в обратном порядке.

Как писал УНН, в Украине возродили футбольный клуб "Кривбасс".