Хмельниччина: в ОВА повідомили про роботу ППО вночі, влучань немає

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Київ • УНН

 • 303155 перегляди

КИЇВ. 1 травня. УНН. У деяких громадах Хмельницької області вночі могли чути звуки вибухів, це робота сил ППО. Про це повідомили у Хмельницькій ОВА у Facebook, пише УНН.

Цитата

"Вночі, під час повітряної тривоги, в окремих громадах області жителі могли чути звуки вибухів. Це робота сил ППО. Влучань в об'єкти немає", - повідомили в ОВА.

Доповнення

Знищено 15 ракет із 18 під час нічної атаки російських окупантів на Україну.

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