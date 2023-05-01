Хмельниччина: в ОВА повідомили про роботу ППО вночі, влучань немає
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. У деяких громадах Хмельницької області вночі могли чути звуки вибухів, це робота сил ППО. Про це повідомили у Хмельницькій ОВА у Facebook, пише УНН.
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"Вночі, під час повітряної тривоги, в окремих громадах області жителі могли чути звуки вибухів. Це робота сил ППО. Влучань в об'єкти немає", - повідомили в ОВА.
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